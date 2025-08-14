Солдат находился вблизи противника в течение 20 минут

ДОНЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Российский штурмовик в одиночку пошел на позиции в тыл ВСУ в окрестностях Январского в Днепропетровской области для разведки обстановки. Об этом рассказал ТАСС боец штурмовой роты «Нефрит» 37-й бригады группировки войск "Восток" с позывным Приморец.

"У нас боец минут 20 вокруг украинцев ходил в тылу у них. И по ходу дела сделал разведку. Ну и поздно вечером откатился на нас. И мы уже как бы знали, что они там. Ну и отработали по ним", — сказал штурмовик.

Как рассказал ТАСС сам участник операции, стрелок с позывным Белый, события происходили на границе ДНР и Днепропетровской области. Сам боец находился в нескольких метрах от позиций ВСУ. "Ну, я не знаю, как они меня не заметили. Я побежал не по кустам, а по открытке уже", — добавил штурмовик.

5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Январское в Днепропетровской области.