Вице-спикер Совета Федерации отметил, что от этого зависит его монополия на "правление человечеством"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запад хочет, чтобы возможные соглашения по Украине были выработаны на его условиях, от этого зависит его монополия на "правление человечеством". Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Наблюдаю, как ведется с той стороны артподготовка к саммиту на Аляске. <...> И отчетливо понимаю, что для той стороны главное - не о чем в конечном счете договорятся два президента, а как будет возможная договоренность выработана - на их условиях, то есть через монолог (диктат) Запада, или на взаимных, то есть через диалог Запада и Востока (России). <...> Для той стороны ставка чрезвычайно высока. Либо они отстоят свою монополию на правление человечеством. <...> Либо земной шар все-таки станет наконец-то иным, равным для всех и именно потому благополучным и безопасным", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Из Лондона и Брюсселя Трампу всеми правдами и неправдами навязывают первый вариант, Украина их абсолютно не волнует, отметил сенатор. Москва и ее единомышленники настаивают на втором варианте, добавил он. "Потому что Украина для нас по-настоящему важна как неотъемлемая часть нашего мира", - сообщил Косачев.

7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин.

По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.