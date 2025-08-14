В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ не могут восстановить 1,6 тыс. домов

Губернатор региона Вячеслав Гладков также добавил, что состояние поврежденных зданий в случае отсутствия своевременного ремонта ухудшается, и они могут стать непригодными для жизни

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 1,6 тыс. домов и квартир на территории Белгородской области, поврежденных из-за атак Вооруженных сил Украины, не восстанавливают из-за сложной оперативной обстановки. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодняшний день у нас порядка 1 600 квартир и домов, это жилье, которое <...> мы не восстанавливаем из-за оперативной обстановки", - сообщил глава региона.

Гладков признал, что состояние поврежденных домов в случае отсутствия своевременного ремонта ухудшается, и они могут стать непригодными для жизни. По его словам, данное жилье может быть признано непригодным для проживания после комплексного обследования, проведенного властями муниципалитетов. В таком случае собственникам будут положены средства на приобретение нового жилья.

"В рамках действующего законодательства муниципальное образование имеет право провести комплексное обследование и признать актом своим непригодным для проживания. Но я просил правоохранительные органы, в первую очередь полицию, МЧС <...> и Министерство обороны, чтобы они тоже участвовали в обследовании этих улиц. Это не те населенные пункты, которые закрыты, то есть в них живут люди. Я хочу в течение месяца, чтобы это комплексное обследование по каждому дому сактировать", - отметил глава региона.

По словам Гладкова, власти последовательно занимаются решением этого вопроса и не бросают данную категорию граждан. "Мы ни в коем случае не снимаем с себя ответственности, мы не бросаем людей, мы исходим, как и всегда, за последнее три с половиной года из степени разрушений и первоочередности мер, направленных, кому нужно помощь оказать. Поэтому вот занимаемся, идем последовательно", - отметил он.