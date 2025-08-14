Освобождение Искры является завершающим этапом освобождения Донецкой Народной Республики, отметил Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Все населенные пункты Донецкой Народной Республики, расположенные на стыке региона с Днепропетровской областью, с освобождением Искры перешли под контроль армии РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

О взятии бойцами Южной группировки войск Искры в ДНР в Минобороны РФ заявили 14 августа.

"Освобождение Искры - завершающий этап освобождения ДНР на данном участке (на стыке ДНР и Днепропетровской области - прим. ТАСС). Наши военнослужащие сейчас освободили последний населенный пункт, который был еще в оккупации украинских боевиков на стыке Днепропетровской области и ДНР", - сказал он.