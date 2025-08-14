Военнослужащий добавил, что в учебной части он наблюдал лишь броневик, используемый для эвакуации раненых

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Украинские военнослужащие танкового подразделения за время службы ни разу не видели танка. Об этом в разговоре с ТАСС заявил военнослужащий 3-й танковой железной дивизии Рашид Умбаров, который был формально зачислен в танковое подразделение.

"У нас танковая (дивизия), а я танка даже ни разу не видел. Я только видел технику в учебке, которой окопы роют, или что у них, ножи такие впереди. Вот такое видел", - рассказал ТАСС Умбаров.

По его словам, изначально он был зачислен на службу в понтонно-саперную тыловую часть. Однако позднее ему вместе с сослуживцами сообщили, что они переведены в танковое подразделение. Военнослужащий добавил, что в учебной части он наблюдал лишь броневик, используемый для эвакуации раненых, и ни разу не сталкивался с боевыми танками.

В свою очередь сослуживец Умбарова Виктор Кальчишин, тоже служащий танкового подразделения, добавил, что танков в его дивизии не было, как и западной техники: "Никаких танков не было. [Западной техники] тоже не было". Украинский военный отметил, что также не было и иностранного оружия.

Об отсутствии поставляемого Украине западного вооружения также рассказал и пленный военный 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Мелкус Михаил. "Не видел технику западную", - сказал он, добавив, что из иностранного вооружения у него были только гранаты. - "Технику видел только в учебном центре в Десне. А у нас это был только пикап, который нас перевозил, обычный Mitsubishi черного цвета".

О нехватке танков в украинской армии

В российских силовых структурах ранее сообщили ТАСС о том, что в ВСУ не осталось ни одной танковой бригады, поскольку они все были переформированы в тяжелые механизированные. По данным силовиков, это связано с дефицитом техники в ВСУ.

Ранее в марте представители подполья "Дозор" сообщали ТАСС, что проблемы с обеспечением военной техникой и вооружением возникли в 155-й бригаде им. Анны Киевской ВСУ. Это было связано с сокращением военной помощи со стороны США и стран Европы.