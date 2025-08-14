На кадрах бойцы, накинув на плечи российский триколор, скандируют: "Ура! Мы дома!"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в рамках обмена.

На кадрах бойцы, накинув на плечи российский триколор, скандируют: "Ура! Мы дома!".

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 84 российских военнослужащих, взамен переданы 84 военнопленных ВСУ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.