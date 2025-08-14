Алаудинов: ВСУ пытаются отвлечь российские войска, собирая ресурсы на границе

Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что ВС РФ дадут достойное сопротивление противнику

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ВСУ собирают ресурсы на границе Курской и Белгородской областей, чтобы отвлечь российские войска от наступления и заставить перебросить силы на этот участок. Об этом в интервью ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Противник опять собрал некие ресурсы, <…> таким образом он пытается нас заставить перебросить основные ресурсы с того участка, где у нас идут наступательные действия", - сказал он.

Алаудинов подчеркнул, что российские войска дадут достойное сопротивление подразделениям ВСУ.