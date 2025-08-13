Как сообщили агентству в силовых структурах, они слабо организованы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Наемники ВСУ из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях или выступают в качестве инструкторов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Наемники из США и Великобритании чаще всего встречаются на командных должностях, либо выступают в качестве инструкторов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что наемники слабо организованы - они приехали на Украину, чтобы заработать деньги. "Если они не успевают вовремя сбежать, то неминуемо уничтожаются", - добавил собеседник.

По его словам, преимущественно среди них встречаются наемники из Латинской Америки (Колумбии, Венесуэлы, Сальвадора, Никарагуа), а также из Польши, Великобритании, Канады и США.