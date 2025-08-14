Вагенкнехт: онлайн-встреча по Украине была конференцией по продлению конфликта

Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" также раскритиковала дипломатические усилия Германии и европейцев в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США, назвав их односторонними

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встреча по Украине была конференцией по затягиванию конфликта, нежели поиском компромисса, и назвала ошибкой приглашение Владимира Зеленского.

"Видеосаммит был скорее конференцией по продлению войны, чем поиском компромисса", - сказала Вагенкнехт газете Augsburger Allgemeine. Онлайн-встреча, по ее словам, не способствовала повышению готовности к переговорам с обеих сторон. В то же время лидер BSW подвергла резкой критике дипломатические усилия Германии и европейцев в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США, назвав их односторонними.

"Приезд Зеленского в Берлин был ошибкой", - констатировала Вагенкнехт. "Правительству Германии следует выступать посредником, искать компромиссы, а не так открыто занимать сторону Зеленского", - заключила политик.

13 августа по инициативе Мерца состоялась серия онлайн-встреч по Украине с участием президента США Дональда Трампа, Зеленского и глав государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсека НАТО, председателей Еврокомиссии и Евросовета. Политики обсудили предстоящий российско-американский саммит. Глава правительства ФРГ сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Затем прошла телефонная конференция с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Участие Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрено, но Трамп пообещал проинформировать их о результатах переговоров.