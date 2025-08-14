Военный эксперт отметил, что российские военные создают буферную зону

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 50 км государственной границы РФ на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военнослужащих после освобождения населенного пункта Искра в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о взятии Искры бойцами Южной группировки войск.