Российские военнослужащие поблагодарили МО и президента за возвращение из плена

На кадрах Минобороны РФ военные радуются и благодарят за возвращение домой

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вернувшиеся из украинского плена российские бойцы поблагодарили министерство обороны и президента РФ Владимира Путина за проведенный обмен и возвращение домой. Соответствующее видео предоставило военное ведомство.

"Нас не забыли - и министерство обороны, и президент - [им], как и всем, огромное спасибо. Мы выражаем свою благодарность", - сказал военнослужащий.

На кадрах бойцы радуются и благодарят за возвращение домой.

Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен были переданы 84 пленных ВСУ.