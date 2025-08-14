Марочко: армии РФ осталось 2 км для закрытия огневого мешка в Кременских лесах

Военный эксперт отметил, что российские силы уничтожили укрепрайон украинских войск в Кременском лесу южнее Червоной Дибровы в ЛНР, что позволило продвинуться на 1,5 км по направлению Серебрянки соседней ДНР

ЛУГАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Российским военнослужащим осталось продвинуться на расстояние около 2 км для закрытия огневого мешка для ВСУ в Кременских лесах ЛНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, силы РФ уничтожили укрепрайон украинских войск в Кременском лесу южнее Червоной Дибровы в ЛНР, что позволило продвинуться на 1,5 км по направлению Серебрянки соседней ДНР.

"В Кременских лесах [ЛНР] армия РФ параллельно продвигается вдоль реки Северский Донец в западном направлении, что создает серьезную угрозу окружения украинских боевиков в данном районе. На данный момент для закрытия огневого мешка [в Кременских лесах] ВС РФ осталось пройти чуть более 2 км", - сказал он. 4 августа Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие продвинулись в Кременских лесах и освободили порядка 50% от их общей площади.