МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Штурмовик 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Маска рассказал о ходе освобождения населенного пункта Щербиновка в ДНР. Соответствующее видео для ТАСС предоставило Минобороны России.

"Работали по населенному пункту Щербиновка. Работа завершилась у нас благополучно, слава богу, поселок освободили. Сложности как таковые имелись, когда птицы (беспилотники - прим. ТАСС) летали над нами. Старались прятаться, когда не было зеленки (леса - прим. ТАСС), [прятались] в постройках", - сказал Маска.

Он подчеркнул, что командование поддерживало бойцов и вело наблюдение за передвижением противника. По его словам, это минимизировало ошибки, которые могли повлечь за собой потери в личном составе.

"Противник не хотел сдаваться в плен, хотя было предложено ему неоднократно это, но они свою судьбу выбрали сами", - добавил российский военнослужащий.