Некоторые награды бойцам вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 30 государственных наград вручено добровольцам отряда «БАРС-31» Южной группировки войск, отличившихся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Добровольцам отряда „БАРС-31“ в составе Южной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач были вручены очередные государственные награды в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции", — сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что Ордена "Мужества", медали "За отвагу", "За храбрость" I и II степени, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени военнослужащим вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов. В МО РФ отметили, что в ходе многочисленных боев военнослужащие отряда не раз срывали атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения вражеских войск, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники.

У каждого героя — своя история подвига. Так, командир роты с позывным князь с сослуживцами уничтожили четыре вражеских танка, до 40 единиц техники и свыше 70 военнослужащих ВСУ. Заместитель командира роты с позывным Алидада в составе подразделения обеспечивал наступление штурмовиков, сопровождал их с помощью БПЛА до передовых позиций.

Уверенное выполнение боевых задач добровольцами отрядов "БАРС" и грамотно организованное их командирами во взаимодействии с соединениями и воинскими частями группировок войск ВС РФ противодействие подразделениям ВСУ позволяет развивать успех в наступательных действиях российских войск на всех направлениях специальной военной операции. Всего с начала проведения специальной военной операции добровольцы отрядов "БАРС" Вооруженных Сил России удостоены более 12 тысяч государственных и ведомственных наград.