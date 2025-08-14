Поражение позиций противника нарушило его снабжение

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Днепр" сорвали ротацию и нарушили снабжение ВСУ, нанеся удар по украинским позициям. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) „Град“ гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ нанес удар по позициям противника, сорвав ротацию расчетов артиллерийских орудий и подвоз боеприпасов", — сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что оперативные действия расчета РСЗО "Град" привели к существенным потерям в личном составе и технике ВСУ. Успешное выполнение операции стало возможным благодаря эффективной работе разведки и четкому взаимодействию между подразделениями группировки войск "Днепр", обеспечившему своевременное обнаружение и поражение целей, отметили в МО РФ.