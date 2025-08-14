Разработку оружия проводили на предприятиях Днепропетровской и Сумской областей, отметил оперативный сотрудник службы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ФСБ установила, что финансирование производства дальнобойных ракет "Сапсан" на Украине, которое позволило бы осуществлять удары вглубь территории России, осуществляла Германия. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

"Установлено, что при финансовой поддержке Германии и содействии иностранных специалистов на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей Украины осуществлена разработка и развернуто производство оперативно-тактических ракетных комплексов среднего радиуса действия "Сапсан", способных наносить удары вглубь территории Российской Федерации", - отметил сотрудник ФСБ.

По информации ФСБ, Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. Но благодаря совместным усилиям ФСБ и Вооруженных сил России планы по производству украинской ракетной программы сорваны.