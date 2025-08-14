Над регионами России за три часа сбили 13 БПЛА

Силы ПВО сбили дроны в период с 17:00 до 20:00 мск

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами РФ с 17:00 до 20:00 мск.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"14 августа текущего года в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 8 БПЛА - над территорией Белгородской области, 4 БПЛА - над территорией Ростовской области и 1 БПЛА - над территорией Республики Калмыкия", - сказали там.