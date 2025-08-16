Также российские силы частично перерезали участок трассы восточнее Великого Леса, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Силы РФ взяли под контроль часть автодорог, ведущих к Хатнему Харьковской области, отвечающих за снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в населенном пункте и окрестностях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Та группировка вооруженных формирований Украины, которая засела в Хатнем, в ближайшей перспективе может оказаться в очень плохом положении. Поскольку та дорога, которая идет на северо-запад от Хатнего - она уже под нашим огневым контролем. Есть еще юго-западная трасса, которая еще более-менее используется украинскими боевиками для логистики, но и здесь наши войска работают по перерезанию логистических путей. Еще одна дорога уже физически взята под наш полный контроль, участок трассы небольшой перерезан. Это дорога восточнее Великого Леса или юго-восточнее от Хатнего", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ отступили из северо-восточной части Хатнего из-за продвижения армии РФ на этом участке фронта.