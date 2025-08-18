Перемещение подразделений происходит из-за некомпетентности командования

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Нацгвардия Украины перебрасывает на красноармейское (украинское название - покровское) направление из Харьковской области часть подразделений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Из-за некомпетентности командования 31-й отдельной бригады НГУ украинским командованием принято решение перевести ряд подразделений бригады в подчинение 13-й отдельной бригады НГУ "Хартия", остальные части отправить на покровское направление", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили о переброске подразделений ВСУ к Красноармейску из Харьковской области вместо вывода для восполнения потерь.