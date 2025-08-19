Теперь "в командировки" отправляют солдат 158-й отдельной механизированной бригады

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ, военнослужащие которой ранее прикомандировывались к штурмовым ротам, исчерпала свои возможности, теперь "в командировки" отправляют солдат 158-й отдельной механизированной бригады.

Ранее силовики уже сообщали ТАСС, что командир 156-й бригады прикомандировывает к другим подразделениям своих подчиненных. Там добавляли, что в бои под Юнаковкой Сумской области направляются последние резервы бригады.

"В Сумской области родственники 158-й омбр все активнее ищут своих мужей и сыновей. Все из-за того, что 156-я бригада, о которой мы писали ранее, исчерпала свои возможности, и теперь в "командировку" в десантные войска отправляются боевики 158-й", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что после интенсивной работы авиации ВКС РФ, ТОС и артиллерии на на хатненском участке фронта начала появляться информация о "пропавших без вести" военнослужащих ВСУ 143-й отдельной механизированной бригады и 425-го отдельного штурмового полка.

"Родственники публикуют в соцсетях фото листа бумаги со списком из 13 позывных украинских боевиков, находившихся на одной позиции в районе Хатнего и пропавших без вести", - отметил собеседник агентства.