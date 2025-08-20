Сотрудники украинских и западных СМИ, которые должны будут освещать эти удары, уже прибыли в город, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины до конца августа намерены нанести серию ударов по социальным объектам и многоэтажкам Краматорска Донецкой Народной Республики для последующего обвинения в них армии РФ. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, якобы удары сил РФ по гражданской инфраструктуре Краматорска Киев намерен осветить в украинских и западных СМИ, их сотрудники уже прибыли в город.

"От агентурного источника получена информация о том, что администрация Зеленского в условиях информационного фона о возможном урегулировании украинского конфликта после переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом планирует вооруженную провокацию в городе Краматорске в ДНР для последующей дискредитации руководства РФ. Так, военнослужащие ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) до конца августа намерены осуществить артобстрелы социальных объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на юго-восточной окраине города. Огневой удар может быть нанесен с использованием РСЗО советского образца со стороны аэродрома, находящегося под контролем украинских войск", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко уточнил, что фото- и видеоматериалы с мест так называемых ударов сил РФ по Краматорску Киев намерен разместить в украинских и зарубежных СМИ, в том числе в социальных сетях и Telegram-каналах, чтобы представить их "в качестве факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права". По его словам, 18 августа группа зарубежных журналистов уже прибыла в Краматорск - их заметили в районе ж/д вокзала. "Планируемая провокация в Краматорске направлена на оказание психологического давления на население города, формирование негативного отношения к российскому военному командованию и подрыв авторитета Москвы на международной арене", - подчеркнул военный эксперт.