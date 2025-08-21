Группировка "Запад" починила ж/д пути, не использовавшиеся с 2014 года

Экипаж бронепоезда "Волга" группировки своевременно обнаружили неисправность и предотвратили сход транспорта с путей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Экипаж бронепоезда "Волга" группировки войск "Запад" починил участок железной дороги на Донбассе, не эксплуатировавшийся с 2014 года, сообщили в Минобороны РФ.

"Не так давно при осмотре стрелки было обнаружено, что запорный замок немножко отскочил, это участок пути, не используемый, с 2014 года он не был в эксплуатации. Силами бронепоезда произведен ввод в строй этого участка. За ним постоянно нужен уход. Своевременно обнаружили, не допустили сход поезда с путей", - процитировало министерство слова начальника штаба поезда с позывным Зубр.

Также Минобороны предоставило кадры работы самого бронепоезда. На них видно, что при обследовании железнодорожных путей экипаж применяет дроны, а также мотоциклистов. При обнаружении подозрительных предметов на рельсах спешивается группа саперов, и если предмет взрывоопасный, его уничтожают.