Два мирных жителя, среди которых несовершеннолетний, получили ранения в результате обстрела прифронтового города Каменка-Днепровская со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Пять муниципалитетов Белгородской области атакованы ВСУ, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вооруженные силы Украины использовали дрон для удара по автомобилю сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области, перевозившему хлеб и топливо для генераторов, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

