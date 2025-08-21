Если российские военные смогут пройти на юго-запад от населенного пункта, то продвигаться дальше будет существенно проще

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Освобождение Новогеоргиевки, расположенной на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей, позволяет российским военным создать плацдарм для боев за Гуляйполе Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Новогеоргиевка может стать своеобразным плацдармом для того, чтобы наши войска начали двигаться на юго-запад от данного населенного пункта, следовательно, уже вдоль административной границы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. <...> Если наши военнослужащие начнут продвижение по направлению населенного пункта Першотравневое, то рельеф местности будет способствовать довольно-таки быстрому продвижению. <...> В целом это все будет способствовать освобождению населенного пункта Гуляйполе Запорожской области", - сказал он.

Марочко отметил, что укрепрайоны противника, расположенные от Новогеоргиевки до Гуляйполя, "намного слабее, нежели на территории Донбасса".

Об освобождении группировкой "Восток" Новогеоргиевки в Днепропетровской области сообщили в Минобороны РФ 20 августа.