Вэнс заявил об отсутствии уверенности в том, чем закончится конфликт на Украине

Вице-президент США при этом отметил, что прогресс очевиден

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что никто не может с уверенностью сказать, каким будет исход конфликта на Украине, однако отметил беспрецедентный прогресс в переговорах за последние месяцы.

"Президент США Дональд Трамп постоянно об этом говорит мне, - сообщил Вэнс в среду в интервью телеканалу Fox News. - Никогда нельзя с уверенностью сказать, каким будет исход этой ситуации, но сейчас русские разговаривают с украинцами. Они обсуждают детали того, что необходимо каждой из сторон, чтобы прекратить боевые действия и убийства".

Он подчеркнул, что, несмотря на неопределенность, прогресс очевиден. "Мы добились большего прогресса за три месяца, чем страна добилась за три года в прекращении этого конфликта. И я думаю, это потому, что иногда вам просто нужен президент, который снимет трубку и позвонит кому-то", - добавил вице-президент США.