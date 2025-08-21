По словам Владимира Зеленского, трехсторонний формат, где он может встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, почти невозможен без прекращения огня

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский, несмотря на свои предыдущие заявления о том, что Украина не настаивает на предварительном прекращении огня до заключения мирного соглашения, вновь вернулся к этому требованию. Об этом написало украинское издание "Страна".

Такой вывод издание сделало после выступления Зеленского на встрече с журналистами. На ней Зеленский заявил, что трехсторонний формат, где он может встретиться с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для возможного заключения мирного соглашения, "без того или иного формата прекращения огня почти невозможен". При этом Зеленский не упоминает, нужно ли прекращение огня и для двухстороннего формата с Путиным, который может состояться до итоговой встречи с Трампом.

На брифинге после переговоров с Трампом в Белом доме Зеленский заявлял о готовности к следующим контактам с Россией без требования предварительного перемирия. Однако, как позже подчеркнул в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров, Зеленский в Вашингтоне просто решил занять двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования, так как испугался напрямую возразить Трампу.

18 августа Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами европейских стран. Американский лидер также позвонил Путину. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, рассматривалась в том числе идея повышения их уровня.