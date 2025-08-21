Пострадавший находится под присмотром врачей

КУРСК, 21 августа. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения ног в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Сергеевка в приграничном Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью в результате обстрела села Сергеевка Глушковского района ранен местный житель. У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения ног", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что сейчас мужчина находится под присмотром врачей в Курской областной больнице.