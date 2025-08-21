Перед отправкой каждый из участников прошел курс подготовки на базе Российского университета спецназа

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. Перед отправкой каждый из участников прошел курс подготовки на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе", - написал Кадыров.

По его словам, программа обучения добровольцев включала широкий спектр практических занятий и отработку необходимых навыков в условиях, приближенных к боевым.

"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев обмундированием, необходимым снаряжением, а также полностью взял на себя расходы на обучение, проживание и питание в университете. Дополнительно фонд компенсировал транспортные расходы до Грозного", - написал он.

Кадыров добавил, что по прибытии в зону боевых действий добровольцы начнут свою служебную деятельность в спецназа "Ахмат".