Украина, в частности, "хочет быть уверена в своей территориальной целостности в будущем", сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты получили конкретные детали переговорных позиций России и Украины и работают над ними. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы наконец-то получили детали. Мы работаем над ними, но еще не все продумали до конца", - заявил он в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Украина хочет знать, что Россия больше не вторгнется на ее территорию. Она хочет быть уверена в своей территориальной целостности в будущем. Русские хотят определенные территории, большинство из которых они уже оккупировали, но некоторые - нет. Вот в этом и заключается суть переговоров", - сказал Вэнс.