Встреча Трампа с Зеленским и Ко: кто стоит на пути к миру

Андрей Суржанский — о том, удалось ли европейским лидерам помочь просроченному президенту Украины избежать засады в Вашингтоне

Переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран подтвердили твердое намерение американского лидера следовать своему сценарию завершения конфликта на Украине. Они в очередной раз продемонстрировали разницу в подходах сторон. Являются ли их разногласия непримиримыми?

Контраст с февральским шоу

Невзирая на призывы отдельных участников встречи продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться прекращения огня, Трамп сразу расставил все точки над "i", заявив, что урегулирование должно быть долгосрочным.

При этом он подчеркнул, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий. "Мы не говорим о мире в течение двух лет, после которого мы снова окажемся в этом бардаке. Мы намерены убедиться, что все будет хорошо", — указал американский лидер. Трамп заверил участников совещания, что российский президент Владимир Путин, с которым он на прошлой неделе встречался на Аляске, стремится к миру и "хочет найти ответ" решению проблемы. А также заявил, что российско-американский саммит в Анкоридже укрепил его веру в возможность урегулирования конфликта на Украине.

Он также выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения. Тут президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа также должна участвовать в обсуждении выхода из украинского кризиса, а потому, помимо трехсторонних переговоров, нужны, дескать, еще и четырехсторонние. Мол, без нее, то есть Европы, конфликт завершиться не может.

Но настроение это Трампу не испортило, он был в этот день явно в хорошем расположении духа и даже пошутил. "Вы говорите, что во время войны выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться", — сказал американский лидер под смех присутствующих.

Зеленский, зализавший раны после памятной февральской порки в Овальном кабинете Белого дома, на этот раз старался вести себя на встрече с Трампом комильфо. Не грубил, не пререкался, руки на груди вызывающе не скрещивал. Даже сменил свою черную кофту с трезубом на темный пиджак, правда, все еще скорее в полуспортивном стиле.

Наблюдатели неизбежно сравнивают нынешний визит с февральским шоу, которое наглядно показало, чего стоит просроченный в глазах нынешней администрации США. В феврале Зеленский явно провалил стресс-тест на договороспособность. А как сейчас? В этот раз вся интрига заключалась в том, готов ли он обсуждать предложения, которые согласовали в Анкоридже президенты США и России. Готов ли он к тому, чтобы заключить мирное соглашение, или будет все так же, поощряемый европейскими кураторами, твердить о необходимости перемирия? Сам Зеленский сообщил, что на встрече с Трампом, которую он охарактеризовал как хорошую, обсуждались гарантии безопасности для Украины и обмен пленными. Однако он ушел от ответа на вопрос журналистов о возможном обмене территориями с РФ для достижения мира.

Группа "бэк-вокала"

На этот раз в поездке в Вашингтон Зеленского сопровождал внушительный европейский эскорт, в состав которого вошли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и примкнувший к ним генсек НАТО Марк Рютте.

Как заметил британский телеканал Sky News, Зеленского в Вашингтоне ждала не красная дорожка (ее действительно не было), а засада. Помочь избежать этой засады и должна была группа поддержки. По мнению телеканала, положение киевского гостя осложнялось тем, что Трамп относится к Путину с почтением, а к киевскому гостю — с презрением. Есть также мнение, что лидеры ЕС напросились на встречу с Трампом, опасаясь, что в случае заключения мирной сделки они останутся не у дел.

Так или иначе, явно ощущающий прилив уверенности американский лидер не стал возражать против присутствия в Белом доме европейских дядюшек и тетушек Зеленского, держащих за руку великовозрастного дитятю. Хозяин Белого дома готов был любезно выслушать мнение европейских партнеров, дабы не обижать "братьев меньших", хотя последнее слово в любом случае остается за ним. Трамп ранее ясно дал понять, что именно Старому Свету придется платить за все — за вооружения, если европейцы захотят продолжать военные действия, и за будущее восстановление Украины. Разошедшееся в интернете фото, на котором европейские лидеры сидят в один ряд у стеночки в коридоре в ожидании встречи с Трампом, пока тот беседует с Зеленским, умиляет. Американская пресса пишет, что все они дружно пели дифирамбы Трампу. А как иначе?

На фоне терактов Киева

Еще перед саммитом на Аляске киевский режим усилил нападения на гражданские объекты в России. После атак украинских БПЛА в Астраханской, Воронежской и Нижегородской областях Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. Такое же уголовное дело возбуждено по факту попытки атаковать вооруженными формированиями Украины АЭС в Десногорске Смоленской области.

Есть все основания полагать, что теракты киевский режим совершает при поощрении европейских кураторов. Отдавая приказ о массированной атаке по гражданской инфраструктуре в РФ, Зеленский прекрасно знает, что российские военные не бьют по мирным объектам. Видимо, он считает это если не козырем (а Трамп в свое время откровенно ему заявил, что у него нет козырей на руках), то серьезным преимуществом в переговорах с Москвой и Вашингтоном.

При этом, однако, киевский режим уж должен понимать, что атаками беспилотников ситуацию на поле боя все равно не изменить. Единственным спасением для него было бы объявление перемирия и введение иностранных войск на территорию Украины. И сейчас это самое перемирие, к большому неудовольствию Зеленского, Трамп убирает со стола. Но если целью атак Киева было усиление своих переговорных позиций, то вряд ли это возымеет большой эффект на Трампа, который по части умения торговаться даст фору любому и в чьих руках сейчас по-прежнему находятся ключи к миру.

Для Москвы же это еще один сигнал — реалистичный мир означает лишение Украины возможностей совершать террористические атаки против мирного населения.

Европейцы готовятся развернуть войска

Обсуждая с Трампом в Белом доме будущее Украины, покровители Зеленского одновременно готовят свои контингенты для развертывания на ее территории. "Они (участники "Коалиции желающих" — прим. авт.) вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и море Украины, восстановить вооруженные силы", — отмечается в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Стармера. Оно было опубликовано по итогам виртуального совещания "Коалиции желающих", прошедшего еще 17 августа под председательством Соединенного Королевства, Франции и Германии.

Россия устами официального представителя МИД страны Марии Захаровой еще раз четко заявила, что не приемлет любых сценариев, подразумевающих размещение контингентов стран НАТО на Украине и способных привести к неконтролируемой эскалации конфликта. Никакого торга по этому вопросу не будет.

Горькая пилюля

Как выразился директор программы центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш, Зеленскому придется "проглотить горькую таблетку" территориальных уступок. Вопрос обмена территориями между РФ и Украиной как раз и должны были прояснить на встрече в Белом доме, что подтвердил сам Трамп. При этом, как сообщил его спецпредставитель Стивен Уиткофф, Киеву предлагаются гарантии безопасности. "Мы согласовали мощные гарантии безопасности, которые бы я описал как полностью меняющие ситуацию", — подчеркнул спецпосланник американского лидера в эфире телекомпании CNN. "Мы [прежде] думали, что и близко не находимся к тому, чтобы согласовать защиту [в духе] статьи 5 [Североатлантического договора НАТО] со стороны Соединенных Штатов в законодательной форме с Российской Федерацией. Предусматривающую, что она (Россия — прим. авт.) не будет добиваться какой-то другой территории [Украины], когда мирная сделка будет готова. [Предусматривающую гарантии] в законодательной форме в Российской Федерации не преследовать какие-то другие европейские страны и нарушать их суверенитет", — заявил Уиткофф. При этом он, как и Трамп, уточнил, что "необходимости в прекращении огня на Украине фактически теперь нет, поскольку уже обсуждается договоренность о мире".

Вот в этом-то самом ключевом вопросе в последний момент неожиданно выявились некоторые изменения в позиции европейцев. По крайней мере, газета The Guardian усмотрела их в заявлении британского премьера Стармера. Издание сделало вывод о том, что Стармер теперь уже готов поддержать мирную сделку по Украине без прекращения огня как предварительного условия. "Мы всегда говорили, что хотим прочный и справедливый мир для Украины", — сказал, в частности, премьер, добавив, что достижение такого мира, который основывался бы на "гарантиях безопасности, было бы значительным шагом вперед".

На самом деле у европейских лидеров, так же как и у Зеленского, слабые карты. Трамп буквально замордовал их торговыми тарифами и обязал довести военные расходы по линии НАТО до 5% ВВП. Готовы ли они в этих условиях продолжать оказывать военную помощь Украине самостоятельно, если американский президент вдруг решит отказаться от посреднических усилий и умоет руки? Перефразируя популярное на Британских островах выражение, это Highly Unlikely, то есть крайне маловероятно.

Может, поэтому Дональд Трамп, чья фамилия переводится как "козырь", так уверен в своем успехе.

И он пошел звонить Путину.