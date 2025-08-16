Андрей Суржанский — о переговорах между Россией и США, которые прошли на Аляске

Саммит на Аляске со всей очевидностью подтвердил то, о чем российская сторона говорила неоднократно: украинский конфликт — важный фактор для международных отношений, но далеко не самый главный. Более того, он всего лишь одна из производных от сегодняшнего отношения между крупнейшими державами. Искать урегулирование на Украине без их фундаментального разворота в позитив — дело абсолютно бесперспективное. И начинать надо не с нее, а с коренных проблем.

Собственно, именно об этом и вели речь на итоговой встрече с прессой Владимир Путин и Дональд Трамп. Именно в подтверждении этого обстоятельства и можно усматривать историческое значение саммита на Аляске.

Логично, что общение с журналистами было односторонним: Путин и Трамп ограничились своими заявлениями. Очевидно, что, задавая вопросы, западная пресса уведет серьезный разговор в сторону сиюминутной истерики.

Президенты сказали то, что хотели

Первую очную — со времени второго пришествия республиканца в Белый дом — встречу Путина и Трампа готовили долго и тщательно. Это стало образцом того, как в современном мире надо относиться к серьезному событию, если ты действительно заинтересован в коренном повороте международных отношений. В этом смысле саммит на Аляске выгодно отличается от скоропалительных свиданий "на час" и плясок с бубнами, которые то и дело устраивает европейская "коалиция желающих", точнее, не желающих такого разворота.

Пресса явно отвыкла от такого капитального подхода к мировой политике, который продемонстрировали оба участника встречи на Аляске. Расшифровка того, что сказали Путин и Трамп — серьезное домашнее задание для аналитиков и экспертов. И надолго.

Хотя сказано все было в общем-то простыми и доходчивыми словами: базисные проблемы можно решать только путем конструктивного и плодотворного взаимодействия, с учетом интересов всех сторон.

Да, оба говорили о ситуации вокруг Украины, но лишь как об одном из факторов общего серьезного недомогания международных отношений. Путин подтвердил, заинтересованность России положить конец конфликту: "Мы убеждены: чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, обеспечен учет всех законных озабоченностей России и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом".

Трамп признал, что конкретной сделки пока достичь не удалось, но назвал встречу очень продуктивной. "Мы пришли к согласию по многим, многим пунктам. Большинство из них, я бы сказал, пара важных, но они еще не до конца решены, но мы видим определенный прогресс", — сказал он. "Сегодня мы действительно добились большого прогресса. У меня всегда были фантастические отношения с президентом Путиным, с Владимиром", - резюмировал Трамп.

Казалось бы, парадокс: сделки, о которой столько говорил президент США, нет, но Трамп отнюдь не выглядел расстроенным. Более того, в интервью Fox News после саммита он оценил встречу как "10 из 10". И добавил некоторые детали: он заявил, что не видит необходимости рассматривать вопрос о введении новых санкций в отношении РФ, так как его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске прошла очень хорошо.

"Из-за того, что произошло сегодня, я полагаю, мне не нужно сейчас об этом думать", — сказал Трамп. Тем самым подтвердив, что понимает: глобально, не в Украине дело. Хотя Трамп и не был бы Трампом, если бы не добавил: "Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели, или около того, но прямо сейчас нам не нужно об этом думать".

Гораздо с большим воодушевлением он откликнулся на приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву, заявив, что считает это возможным. "О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно", — воскликнул он.

Путин, оценивая итоги саммита, назвал переговоры конструктивными и полезными. Российская сторона явно осталась довольной положительной тональностью встречи, подтвердил и глава Минобороны Андрей Белоусов.

Такой конструктивный настрой позволяет рассчитывать на продвижение вперед по фундаментальным направлениям двусторонних отношений, в том числе в диалоге по стратегическим вооружениям.

За переговорами на Аляске, которые уже за сам факт их проведения назвали историческими, следил весь мир. Встречи на высшем уровне американских и советских, а затем американских и российских руководителей всегда приковывали к себе внимание, но нынешний саммит стоит особняком, учитывая контекст происходящих сегодня в мире событий, на острие, но не в основе которых находится конфликт на Украине. Само по себе такое внимание свидетельствует: именно за США и Россией признается ключевая роль в будущей архитектуре мира. Хотя бы потому, что они обладают самыми крупными арсеналами ядерного оружия.

По красной дорожке

Подчеркнуто уважительный прием российских гостей задал должный настрой переговорам. Буквально перед началом саммита телеканал NBC News со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что президент Трамп встретит с почестями российского лидера Владимира Путина на Аляске и лично поприветствует его. Для президента России была расстелена красная дорожка по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон. Лидеры двух стран обменялись крепким рукопожатием, улыбались и шутили — словом, вели себя как старые друзья. Во время церемонии встречи у трапа над их головами пролетели американские малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22, они также сопровождали борт Путина, садившийся в Анкоридже. Картина была впечатляющей.

После чего Путин и Трамп сели в лимузин главы американской администрации, что говорит об уровне доверия между ними. Общей торжественной атмосферы встречи представительной российской делегации не омрачили сетования отдельных журналистов, прибывших освещать саммит, на спартанские условия их размещения на территории местной спортивной арены.

Трамп — один в поле воин или…

Не секрет, что в рядах не только Демократической партии США, но и в правящей Республиканской есть немало сторонников жесткого подхода в отношении России. Взять хотя бы сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Он считается важным союзником Трампа на Капитолийском холме (Конгресс США - прим. ТАСС) и частенько выступает его партнером по гольфу. Не будут ли ястребы типа Грэма чинить препятствия на пути реализации конструктивной повестки между двумя странами? Отсутствие немедленной сделки по Украине наиболее ярые русофобы готовы будут использовать для оправдания призывов ужесточить санкции против Москвы.

Насколько монолитна нынешняя Республиканская партия и будет ли она безоговорочно поддерживать своего лидера? В 2026 году в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и многим законодателям сильно придется постараться, чтобы удержаться в своих креслах. Тут, как говорится, не до жиру…

Еще один вопрос, который обсуждается в экспертном сообществе: к кому из своего ближайшего окружения Трамп прислушивается больше всего при принятии решений по России. На какие голоса он ориентируется, выстраивая отношения с Москвой? Судя по всему, на текущий момент тон задает спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, последовательно выступающий за развитие конструктивного диалога между двумя странами.

Ближайшее время покажет, насколько готовы будут в стане республиканцев и в окружении самого Трампа поддержать его инициативы по развитию отношений с Россией.

А повестка их весьма обширна. Напомню, она включает возобновление диалога в области стратегической стабильности, налаживание дипотношений, предполагающих возврат российской дипсобственности, развитие энергетического сотрудничества и многое другое.

Европа наблюдает в сторонке вместе с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился в четверг с Зеленским, прибывшим в Лондон с необъявленным визитом. Наверняка для обсуждения саммита США-России, а также согласования позиций Украины со своими британскими покровителями. Нет сомнений в том, что многие представители глобалистской элиты в Европе не хотели бы видеть встречи лидеров США и России.

С весьма любопытным заявлением накануне саммита выступил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business, предложив европейским партнерам, требующим от Соединенных Штатов усиления санкционного давления на Россию, что-то предпринять самим или заткнуться. "Они постоянно твердят: "США должны сделать то, США должны сделать это". Президент Трамп ввел вторичные пошлины против Индии из-за потребления ею российской нефти. А европейцы этого еще не сделали. На самом деле, европейцы покупают нефтепродукты, производимые индийскими НПЗ", — сказал Бессент.

Сигнал понятен: глобалистской Европе указали на ее скромное место. Об этом и предупреждал Владимир Путин в феврале 2025 года: "Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет [на коллективном Западе] порядок довольно быстро. И все они — вот увидите, это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места". Министр финансов США Бессент открыто и в весьма доходчивой манере показал европейцам, кто будет устанавливать правила игры.

Двум президентам достался тяжелый и, очевидно, долгий путь разгребать авгиевы конюшни международной политики, оставшиеся от мутного наследия демократической администрации США и действий коллективного Запада, при том, что и сейчас в эти конюшни продолжают гадить европейские глобалисты.

Но оба лидера взялись за эту тяжелую геркулесову работу. Оба со всей ответственностью понимают, что в одиночку такие дела в современном мире не делаются.

И в этом главный итог саммита на Аляске.