СМИ американского штата Аляска оценивают ход и итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, отмечая, что весь мир следил за переговорами

Anchorage Daily News пишет, что после трехчасовой закрытой встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон Трамп и Путин заявили, что "добились прогресса в прекращении войны между Россией и Украиной, но не сказали, что заключили всеобъемлющую сделку". Газета отмечает, что "внимание всего мира в пятницу было приковано к Анкориджу", ставшего "площадкой для важнейшего саммита, от которого будет зависеть <...> будущее отношений между США и Россией".

Портал Must Read Alaska обращает внимание, что лидеры двух стран встречаются на базе, чтобы "достичь договоренностей о возможном прекращении конфликта на Украине, который продолжается уже четвертый год". "Трамп заявлял, что его главная цель — это обеспечение прекращения огня, но он также демонстрировал готовность обсуждать потенциальные "обмены территориями" в рамках договоренностей об урегулировании", — пишет портал.

Радиостанция Alaska Public Media отмечает, что "у Аляски давние связи с Россией — соседней страной по ту сторону пролива". "Аляска когда-то была колонией России, во время холодной войны служила оборонительным рубежом для Северной Америки, она видела период потепления отношений после распада Советского Союза, в которых потом наступило охлаждение", — напоминает Alaska Public Media.

