Андрей Шитов — про то, как все остались при своих и почему для американского лидера это плохо

"Раз уж солнцу вставать не лень, и для нас, значит, ерунда", — пел Виктор Цой, у которого в пятницу был 35-й день памяти (годовщина гибели в 1990 году). Солнце встает на востоке, и точкой отсчета принято считать международную линию перемены дат, 180-й меридиан. Он проходит через Северный Ледовитый океан между Америкой и Россией, как раз в пятницу неподалеку от него, в Анкоридже на Аляске, состоялась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Оба лидера остались ею довольны, и это вселяет надежду на то, что в отношениях между двумя соседними великими державами, близкими друг к другу не только географически, но и исторически, тоже начинается "новый день". Что им удастся, как сказал Путин, в политической сфере "перешагнуть из вчера в завтра".

"Десять из десяти?"

Саммит в штате "последней границы" или "крайнего рубежа" (The Last Frontier), как Аляску принято называть в США, прошел, насколько известно, в точном соответствии с предварительными договоренностями: состав участников, формат, продолжительность и повестка дня переговоров были полностью соблюдены. Это само по себе дипломатический успех, особенно если вспомнить, что ранее Путин и Трамп в последний раз очно общались летом 2019 года на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке.

Да и вообще личных встреч президентов России и США не было с 2021 года, когда Путин встречался в Женеве с Джозефом Байденом. За океан наш лидер не ездил добрый десяток лет (в сентябре 2015 года посетил штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке); а к нам хозяева Белого дома не кажут носу и того дольше — с 2013 года, когда Барак Обама участвовал в саммите "Большой двадцатки" в Санкт-Петербурге.

Одного этого, видимо, было бы достаточно, чтобы считать нынешний саммит поворотным, если не прорывным. Но главное даже не в этом, а в том, что предмет нынешних переговоров сам по себе воистину судьбоносен: это попытка урегулирования гибридной войны коллективного Запада против России на Украине, то есть одного из самых опасных конфликтов в новейшей истории, чреватого, как предупреждали многие, включая самого Трампа, сползанием к обмену ядерными ударами и Третьей мировой войне. Поэтому общий хор комментариев специалистов и СМИ об "историческом" значении анкориджской встречи в верхах, проходившей под девизом "Стремление к миру", не выглядел и не выглядит преувеличением.

В итоговом заявлении для СМИ Путин выразил надежду на то, что достигнутое им с американским коллегой понимание "откроет дорогу к миру на Украине", что в Киеве и европейских столицах "не станут чинить препятствий" продвижению вперед на этом пути. Чтобы "дойти — и чем быстрее, тем лучше — до завершения конфликта на Украине".

Со своей стороны Трамп констатировал, что "сделки нет, пока ее нет", но при этом назвал состоявшуюся встречу "очень продуктивной" и сообщил, что будет по ее итогам созваниваться с зарубежными руководителями, включая Владимира Зеленского. Он еще до саммита предупреждал, что сделает это лишь в случае позитивного исхода переговоров, а иначе вообще не станет никому звонить. После разговора с ним глава киевского режима объявил, что уже в понедельник собирается быть в Вашингтоне.

В целом, с точки зрения Трампа, "самое главное, наверное, — это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования". Позже в интервью телеканалу Fox News он сказал, что оценивает проделанную на Аляске работу в "десять баллов из десяти".

"Next time — in Moscow"?

Успех, о котором говорили лидеры России и США, — вне всякого сомнения обоюдный. До визита в Анкоридж российская сторона неизменно подчеркивала, что любая встреча в верхах должна быть тщательно и без спешки подготовлена. Однако в итоге саммит был организован в неслыханно сжатые сроки: впервые Трамп объявил о нем в своей соцсети Truth Social ровно за неделю (8 августа) до его проведения.

Но если по времени и месту слета на американской территории Москва пошла Вашингтону навстречу, то лишь потому, что и наши интересы были полностью учтены. Более того, в преддверии саммита Трамп даже публично возмущался в той же Truth Social по поводу того, что у него на родине "нечестные" СМИ "постоянно цитируют уволенных лузеров и реально глупых людей вроде Джона Болтона" (это его бывший помощник по национальной безопасности) и настаивают на том, что "Путин уже выиграл". "Да мы ВО ВСЕМ выигрываем”, — запальчиво отвечал этим заочным критикам действующий президент США (сохраняю его орфографию).

Не так давно, как известно, он угрожал Москве "очень жесткими тарифами" в случае дальнейшей несговорчивости по Украине.

Но как раз когда должен был истечь срок этого ультиматума, состоялся саммит в Анкоридже. В итоговых заявлениях лидеров тема тарифов и санкций не затрагивалась. Путин подчеркивал, что "российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромный потенциал", Трамп подтверждал, что США "рады будут совместной работе" с Россией, в том числе и "в сфере бизнеса".

Кроме того, приглашение нашего президента на Аляску со всей очевидностью демонстрировало крах попыток "международной изоляции" России, которые предпринимались при прежней администрации США. И по правилам дипломатической взаимности означало, что право принимать следующий саммит будет за нами.

Поэтому, когда на совместной пресс-конференции в Анкоридже американский лидер выразил надежду на скорую новую встречу, российский уточнил по-английски, мол, "в следующий раз — в Москве". И Трамп тут же подтвердил: "Допускаю, что это может произойти", — даже если кто-то станет его за это "немного допекать".

Кто "в меню"

Чье недовольство имелось в виду, в целом ясно. Достаточно напомнить, что за столом переговоров на Аляске не нашлось места Украине и европейцам, подзуживающим ее на продолжение войны. А как подчеркивал в преддверии саммита главный внешнеполитический обозреватель британской The Financial Times (FT) Гидеон Рахман, "если ты не за столом, то ты в меню" (именно так, безапелляционно, без обычных оговорок типа "как правило"). Подзаголовок его колонки "Трамп, Путин и будущее Украины" предупреждал, что "и Киеву, и Европе грозит утрата стратегического видения того, к чему они хотят прийти".

Опасения европейцев легко понять. Если смотреть на мир с Аляски, то до России оттуда рукой подать, да и до Китая не так далеко. А вот Европа с того ракурса где-то совсем на задворках.

Поэтому и высказывавшаяся Трампом до поездки в Анкоридж мысль о том, что следом надо бы провести саммит "на троих", звучала интригующе. Сам-то он имел в виду свою потенциальную встречу с Путиным и Зеленским, но, конечно, в контексте "стратегического видения" участниками такого слета легче представить себе лидеров России, США и Китая. И мысль о том, что такую "большую тройку" охотно приняли бы, скажем, в Ялте, тоже уже витает в воздухе.

Впрочем, не будем забегать вперед. В упомянутом интервью Fox News Трампа спросили, что он сейчас мог бы посоветовать Зеленскому, и он ответил: "Заключить сделку", поскольку "Россия — очень большая держава, а они [Украина] нет". На уточняющий вопрос, не опасно ли было бы оставлять Зеленского наедине с Путиным, хозяин Белого дома сказал: "Они оба хотят, чтобы я там был, и я там буду. Надо доводить это дело до конца".

Где "там", осталось неясным; никаких уточнений по времени и месту не последовало. Но насчет времени аналитический портал Gzero утверждает, что оно сейчас "на стороне Путина", поскольку "Трампу нужна быстрая сделка, Украине — устойчивая, а Россия может себе позволить выждать". Я слежу за оценками этой компании, поскольку давно знаю ее основателя Иэна Бреммера и доверяю его суждениям.

Два прогноза

И еще два слова о том, кто и что может себе позволить. Аккурат накануне встречи в Анкоридже агентство деловых новостей Bloomberg разразилось очередной публикацией о том, что с экономикой в России все плохо. По его логике выходило, что Москва экстренно дала согласие на саммит после того, как Трамп пригрозил реальной и бескомпромиссной тарифной войной против российских энергоносителей.

Но где теперь тот ультиматум? А по поводу ресурсов американский ученый российского происхождения Петр Турчин, автор концепции "клиодинамики", то есть математического моделирования истории, только что подвел очередной промежуточный итог своего начатого в 2023 году "научного эксперимента" по сравнительному анализу двух прямо противоположных прогнозов развития украинского конфликта от двух американцев: известного экономиста, лауреата Нобелевской премии Пола Кругмана и независимого военного аналитика, бывшего морпеха-разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера.

Первый прогноз, который Турчин считает для США официозным, предрекал поражение России из-за нехватки экономических ресурсов. Второй — для США маргинальный (rogue) — сулил поражение Украине из-за нехватки людей. Теперь, по словам исследователя, первый бесповоротно дискредитирован, а второй подтверждается российским "прорывом [обороны ВСУ] под Покровском". Эксперт считает, что развитие событий "перешло в эндшпиль" и что "коллапс украинской армии может наступить в любой момент". Добавлю, что Кругман в декабре прошлого года напечатал свою прощальную грустную колонку в The New York Times; Риттера же с его оценками я в последнее время регулярно вижу на сайте и лентах ТАСС.

"Момент истины"?

Впрочем, вернемся к Анкориджу. Чем запомнится этот саммит?

Понятно, что прежде всего наглядным подтверждением взаимопонимания и, не побоюсь этого слова, взаимной симпатии между действующими президентами России и США. Трамп всегда хвалился, что умеет "хорошо ладить" с Путиным, и теперь вновь продемонстрировал это умение. Церемония их встречи и рукопожатия на летном поле американской авиабазы, совместная поездка во чреве "Зверя" (так неофициально именуется служебный автомобиль хозяина Белого дома) к месту проведения переговоров, совместный выход к прессе, в ходе которого российский руководитель подтвердил, что при президентстве Трампа конфликт на Украине просто не начался бы, — все это останется в истории. Американский политолог Джон Кавулик, мой давний знакомый, считает, что в данном случае надо говорить даже не о "химии" в отношениях между двумя политиками, а о физике — об их взаимном притяжении, как у разнополюсных магнитов.

Но надо понимать и то, что для Америки, где все последние годы прямо насаждалась оголтелая русофобия, подобный магнетизм — не комплимент, а скорее наоборот. Трампа и прежде шпыняли за то, будто он подвержен влиянию Путина, а теперь такие нападки наверняка усилятся. Тем более, что его известные еще предвыборные обещания — чуть ли не за одни сутки заключить "сделку" по урегулированию на Украине и добиться прекращения огня — остаются нереализованными. Событие, которого с трепетом ждал весь мир и чуть ли не сама природа (на Камчатке недавно после сильнейшего землетрясения проснулись вулканы, на Аляске некоторые популярные туристические тропы были закрыты из-за повышенной активности медведей) свершилось, но в итоге все пока вроде бы остались при своих.

Для Трампа это опять же скорее минус. И в бизнесе, и в политике он считает главным своим профессиональным умением "искусство заключать сделки" (так называлась его первая книга — бестселлер, сделавший его в конце 1980-х по-настоящему известным и популярным). И теперь FT утверждает, что нынешний саммит был для него в этом отношении "моментом истины".

Конечно, и сам он говорил, и другие с его подачи повторяли, что с наскоку, за один заход, серьезные конфликты не улаживаются. Но времени у него в запасе все меньше. В ноябре будущего года состоятся очередные промежуточные выборы в Конгресс США, к которым Трамп и трамписты намерены прийти во всеоружии, чтобы закрепить и увековечить свое политическое движение, призванное "сделать Америку снова великой". А еще раньше, 14 июня 2026 года, то есть через 10 месяцев, действующий президент США будет отмечать свой 80-летний юбилей.

А он ведь нескрываемо мечтает, помимо всего прочего, о Нобелевской премии мира.