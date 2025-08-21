В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял до 380 человек

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 270 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 115 человек, от действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 240, "Центр" - до 380, на направлении "Восток" - свыше 225 и "Днепр" - более 80 военнослужащих соответственно.

В военном ведомстве информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новая Гута, Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское, Катериновка, Варачино, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Андреевка, Новый Мир Харьковской области, Среднее и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял 5 боевых бронированных машин, из них 4 западного производства, 24 автомобиля, артиллерийское орудие, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 6 складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Марково, Николаевка, Миньковка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял боевую бронированную машину, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Чунышино, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили 6 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 12 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Полтавка, Ольговское, Дорожнянка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли танк, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Новоберислав, Понятовка, Садовое и Белозерка Херсонской области. Противник потерял боевую бронированную машину HMMWV производства США, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 американского производства. Уничтожены 8 станций радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и материальных средств.