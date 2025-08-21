В общественном мнении произошел кардинальный сдвиг и поддержка военных действий внутри самой Украины "тает на глазах", отметил профессор Чикагского университета

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Ситуация на поле боя и внутриполитические настроения на Украины таковы, что стране не избежать коллапса. Такое мнение в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Я действительно считаю, что если посмотреть на ситуацию на поле боя и внутри Украины, то трудно представить, что Украина сможет избежать коллапса", - сказал эксперт. По его словам, почти все источники сообщают, что "украинцы находятся в отчаянном положении на поле боя" и не могут сдерживать натиск ВС РФ из-за нехватки бойцов. Это "катастрофическая ситуация", причем ни украинцы, ни западные страны "никак не могут ее исправить". В частности, на Украине началось массовое дезертирство, поскольку люди отказываются умирать во имя безнадежной цели, отмечает эксперт.

Он добавляет, что в общественном мнении произошел кардинальный сдвиг и поддержка военных действий внутри самой Украины "тает на глазах". Миршаймер подчеркнул, что несмотря на то, что Владимир Зеленский вместе с его советниками продолжают придерживаться все той же воинственной риторики, что и раньше, другие политические лидеры Украины "чувствуют приближение конца".