Лавров назвал неприемлемым для России присутствие иностранных войск на Украине

Глава МИД РФ надеется, что все, кто вынашивает подобные планы, "пытаются просто привлечь к себе внимание"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Присутствие иностранных военных сил на территории Украины неприемлемо для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Как показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории. И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, либо они пытаются просто привлечь к себе внимание, но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе", - подчеркнул министр. 

