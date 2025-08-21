Обсуждение гарантий безопасности для Украины сопряжено с вопросом размещения в стране международного воинского контингента после окончания боевых действий. В Европе единого мнения на тему отправки войск нет, даже в так называемой коалиции желающих. ТАСС собрал заявления официальных лиц европейских государств по этому вопросу

Франция

Президент Эмманюэль Макрон: "Британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не провокационно, а по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше".

Германия

Вице-канцлер, министр финансов Ларс Клингбайль: "Сейчас еще слишком рано давать такие ответы. Будут ли это военные ФРГ или нет, этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня".

Великобритания

Канцелярия главы британского правительства Кира Стармера: "Говоря о следующих шагах, премьер-министр сообщил, что планировщики "коалиции желающих" встретятся со своими американскими партнерами в предстоящие дни для дальнейшей выработки планов по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовке размещения сил сдерживания, если боевые действия прекратятся".

Италия

Министр обороны Гуидо Крозетто: "Идея премьер-министра Италии Джорджи Мелони заключается в том, что к обеспечению безопасности может быть привлечена НАТО как оборонительный альянс, который внешней стране, не члену НАТО, как Украина, гарантирует защиту. Альтернативный вариант — гарантии отдельных стран. Будет выбран лучший механизм. Но с НАТО сдерживающий фактор эффективнее".

Польша

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий: "Следует также четко подчеркнуть еще один момент: сегодня мы имеем дело с так называемой коалицией желающих. Мы уже могли забыть, что это была за коалиция, а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину. Это не лучшее решение. Президент Кароль Навроцкий прямо заявил: он не дает согласия на отправку польских солдат на Украину".

Чехия

Президент Петр Павел: "Если на Украине будут размещены подразделения миротворцев, то Чехия должна входить в их состав".

Швеция

Премьер-министр Ульф Кристерссон: "Мы могли бы участвовать в разных видах воздушного наблюдения. У нас есть также военно-морские возможности, которые могли бы быть актуальными. Мы рассмотрели разные варианты участия".

Финляндия

Премьер-министр Петтери Орпо: "Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять войска в больших масштабах. Речь идет скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение".

Литва

Министр обороны Довиле Шакалене: "Направление наших военных на Украину не являлось бы боевой миссией. Это не был бы контингент, который стоит на линии фронта, который послан для боевых действий".

Эстония

Премьер-министр Кристен Михал: "Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках "коалиции желающих".

Хорватия

Президент Зоран Миланович: "У Хорватии нет никаких обязательств, вытекающих из политических или военных соглашений между лидерами стран так называемой коалиции желающих, и хорватское правительство никем не уполномочено подталкивать Хорватию к каким-либо новым коалициям, которые могли бы включать участие хорватских солдат в войне на Украине. Я получил мандат от хорватского народа представлять такую позицию и поэтому повторяю, что хорватские солдаты не будут участвовать в чужих войнах".