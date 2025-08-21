За неделю от ударов украинских БПЛА пострадали 156 человек, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Киевский режим продолжает террор в отношении мирных жителей на фоне прилагаемых Россией и США усилий по урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

"На фоне предпринимаемых Россией и США усилий по поиску путей урегулирования украинского кризиса Киев продолжает террор в отношении мирных российских жителей и обстрелы гражданских объектов нашей страны. За минувшую неделю от ударов вражеских БПЛА пострадали 156 российских граждан, из которых 15 погибли, включая одного ребенка, 141 ранен, в том числе 14 несовершеннолетних", - отметила дипломат.