Еще недавно территориальные уступки казались гражданам невозможными

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Число людей, готовых на заключение мира с Россией, растет на Украине. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на мнение опрошенных жителей Одессы.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности — как для Киева, так и для Европы.

Как отмечает Berliner Zeitung, все больше людей на Украине готовы принять территориальные уступки, которые еще недавно казались невозможными, ради восстановления отношений с Россией.