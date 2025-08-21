В Новом Осколе также повреждено коммерческое здание и автомобиль, а в многоквартирных домах в Грайвороне выбиты окна, пострадали фасады и кровли

БЕЛГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Четверо мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Четыре мирных жителя ранены в результате атак беспилотников ВСУ", - написал Гладков.

По информации губернатора, в городе Новый Оскол ранены три человека - мужчина и двое женщин. У мужчины осколочные ранения и минно-взрывная травма, у женщин - также минно-взрывные травмы и баротравмы, пострадавшие самостоятельно обратились к медикам. Еще одна женщина ранена в результате атаки БПЛА по многоквартирному дому в Грайвороне, врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь.

В Новом Осколе в результате атаки беспилотников также повреждено коммерческое здание и автомобиль. В 5 многоквартирных домах в Грайвороне выбиты окна в 21 квартире, повреждены фасады и кровли.