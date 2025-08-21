Советник главы ДНР подчеркнул, что это стало причиной прорыва обороны ВС Украины к югу от города

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Украинские войска перебросили под Доброполье часть группировки с константиновского направления, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Из-за непростой обстановки у Доброполья вооруженные формирования Украины перебросили на это направление существенную часть своих сил из-под Константиновки", - сообщил Кимаковский.

Он подчеркнул, что эта переброска стала причиной прорыва обороны ВСУ к югу от города.

Ранее ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР сообщил о начале боев на южных подступах к Константиновке.