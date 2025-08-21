Российские бойцы атаковали противника с помощью РСЗО "Град", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" из реактивной системы залпового огня "Град" уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" нанесли артиллерийский удар по району сосредоточения противника под Красноармейском. <…> Расчеты нанесли артиллерийский удар реактивными системами залпового огня "Град" по выявленным позициям противника. Вместе с тем операторы БПЛА провели точечную "зачистку" территории, уничтожая при помощи FPV-дронов одиночные цели и укрытия противника", - отметили там.

В ведомстве подчеркнули, что артиллерийская поддержка позволила эффективно подавить огневые точки ВСУ перед наступлением штурмовых подразделений и успешно продвинуться вглубь обороны противника.