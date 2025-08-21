По данным противника, почти на всей линии фронта все разведывательные дроны ВСУ с большой вероятностью сбиваются, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские войска практически не дают возможности ВСУ проводить аэроразведку на всей линии фронта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"ВС РФ практически полностью нейтрализуют аэроразведку ВСУ. Эти данные подтверждает и противник, в том числе офицер 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по данным противника, почти на всей линии фронта все разведывательные дроны ВСУ с большой вероятностью сбиваются. "Попытки летать выше тоже не дают результата, ВС РФ научились сбивать их и там", - добавил собеседник.

Украинские военные называют главной причиной невозможности проведения аэроразведки - работу российского Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", которая полностью подавила ее.

"Действительно, количество кадров уничтожения украинских беспилотников бьет все рекорды. Не только "Рубикон", но и отряды противодействия БПЛА в отдельных подразделениях работают очень эффективно и грамотно, не давая противнику свободно летать над нашими позициями", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Он добавил, что на данный момент вся разведывательная деятельность ВСУ основывается в основном на обмене сведениями с западными странами. "В случае, если Вашингтон прекратит оказывать Киеву поддержку разведданными (а такое развитие событий верится очень слабо, тем не менее эту вероятность исключать нельзя), ВСУ вовсе останутся ни с чем", - подытожил он.