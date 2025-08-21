Губернатор Херсонской области подчеркнул, что РФ "всегда была великодушной"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия всегда была великодушна, поэтому после завершения конфликта сможет наладить отношения с Украиной. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Участие в этом процессе других иностранных государств, которые находятся далеко от России и от Украины в том числе, оно как бы косвенное. А мы были, есть и будем оставаться соседями. Мы точно знаем, что Россия всегда была великодушной. И после завершения конфликта мы все равно наладим отношения, добрососедские отношения. Мы неразрывно связаны", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что любое мирное соглашение всегда идет к прогрессу и к сотрудничеству.