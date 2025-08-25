Херсонская область в условиях СВО остается разделенной практически пополам — по правую сторону от Днепра, где находится Херсон, регион под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), левобережная часть освобождена ВС РФ, но все равно подвергается ударам с той стороны. Губернатор Владимир Сальдо рассказал ТАСС, изменилась ли ситуация на фоне нового этапа переговоров с участием США, чем грозит поддержка Киева европейскими странами и как Херсонщина преодолевает проблемы военного времени

— Владимир Васильевич, самые нашумевшие темы последних дней — это саммит на Аляске и поездка Владимира Зеленского к Дональду Трампу в Овальный кабинет. Как можете оценить эти встречи, и произошли ли какие-то ключевые изменения после того, как они состоялись?

— Главное и ключевое, что изменилось на мировой арене, — это то, что наш президент встретился с президентом США, и, что символично — такое впервые произошло, — встретились они на совершенно неожиданной для всемирного журналистского наблюдения Аляске. Это главное, я считаю. И очень важно, что президенты между собой оговорили те вопросы, которые волнуют очень многих сейчас. И стремление президента Трампа помочь остановить и завершить конфликт на Украине, как говорят западные журналисты, — это, конечно же, не может не вызвать одобрение.

Но в то же самое время понятно, что у нас свои задачи и свои цели, и мы тоже стремимся к тому, чтобы этот конфликт был завершен, но только с достижением целей специальной военной операции.

— Перед визитом Зеленского в Овальный кабинет Трамп упоминал возможность территориальных уступок, что подкрепила карта с освобожденной частью Украины. Как вы считаете, на какие территориальные уступки должна пойти Украина в этом вопросе?

— А ей и не надо идти ни на какие территориальные уступки. Вы правильно сказали — это освобожденная территория, и она изначально была российской. Поэтому сейчас восстанавливается справедливость. Пусть по каким-то соглашениям она была отведена для Украины, но она продолжала оставаться российской.

Я буквально недавно просмотрел исторические материалы и манифест, который подписала императрица Екатерина II, о включении в состав всех земель между Днепром и Бугом (Южный Буг, река на юго-западе Украины, впадает в Бугский лиман Черного моря — прим. ТАСС), всех земель, в которые входит Таврическая степь, всех земель Кубани. Они все были включены в состав России еще в XVIII веке по манифестам российской императрицы.

"Репарации — это просто красивое слово"

— ВСУ регулярно обстреливают левый берег, очень много людей пострадали, есть погибшие, разрушено жилье. Должна ли Украина выплатить за это репарации?

— Репарации используются в тех случаях, когда международное право соответствует когда-то установившимся правилам, когда еще, может быть, войны были противостоянием тех или иных стран, тех или иных войск. И они заканчивались по каким-то правилам.

Сейчас война идет не по правилам. То есть Украина применяет различные виды обстрелов, террористических актов, вредительство наносит гражданским объектам — это совсем не по правилам войны

Если говорить о том же Каховском водохранилище — оно нужно как правому, так и левому берегу. Поэтому здесь, очевидно, будет идти речь о совместных каких-то экономических, инвестиционных больших проектах. Конечно же, я уверен, мы тоже будем в этом участвовать и будем восстанавливать таким образом свою экономику, свои разрушенные города. А репарации — это просто красивое слово.

— Сейчас одно из важных условий России — это внеблоковый статус Украины. Способна ли она в ее нынешнем виде сохранить нейтралитет и внеблоковый статус?

— Когда произошел развал Советского Союза и была принята украинская конституция, в ней был закреплен внеблоковый статус Украины. Так решил народ Украины. Потом Украину начал окучивать так называемый коллективный Запад. Они только красиво говорят, что это в интересах украинского народа, это красивая обертка, а вообще-то все это делалось в интересах геополитических замыслов западных стран, которые еще с давних времен пытаются сделать все, чтобы ослабить Россию и не дать ей развиваться.

Я думаю, что Украина может пообещать всего. Может пообещать, что не будет нарушать мирное соглашение, как и Финляндия. Но это не значит, что 100% не будет. Поэтому нам по-прежнему нужно быть готовыми к любым вариантам развития событий.

— Дональд Трамп настаивает на мирном урегулировании конфликта. Если Европа и Киев не захотят на это пойти, могут ли США, как вы считаете, оказать помощь России в силовом решении вопроса?

— Я думаю, что мы сами справимся, военная помощь Соединенных Штатов в этом вопросе не нужна. Самая главная помощь — не оказывать помощи Киеву, и все. Больше ничего не нужно.

Надо убедить европейские страны, что затягивание и создание длинного конфликта ведет к непоправимым последствиям. Неизвестно еще, как поведет себя Зеленский, они точно так же когда-то прозевали Гитлера. Они ему все кланялись, улыбались, на Олимпийские игры посылали команды в 1936 году. Чем все кончилось? Гитлер развернулся и начал захватывать страны Европы.

— Киев обеспокоен тем, что европейские антифашисты принимают участие в конфликте на стороне России, в то время как на стороне Украины остались наемники стран Ближнего Востока, Латинской Америки. Как можно оценить вклад этих наемников, как заявляет Киев, в обеспечение безопасности мирных жителей?

— Все больше и больше слышна иностранная речь на правобережье, и все больше и больше мирное население начинает от них прятаться. Потому что им [наемникам] все равно, они беспринципные. Они заходят в оставленные квартиры, ведь, например, в Херсоне две трети населения сейчас отсутствует. Соответственно, две трети квартир, домов, предприятий полностью открыты для ограблений. Этим и занимаются наемники, этим занимаются военнослужащие украинской армии. А украинская полиция этого не замечает, она уже ничего не охраняет, сама в этом участвует.

Обстановка в Херсоне

— Как можно в целом оценить обстановку в Херсоне? Как там живут люди и о чем говорят?

— Живут тяжело, живут под прессом и как в неволе. Гуманитарная помощь, которая туда доставлялась — потому что больше всего там осталось пожилых людей, которые нуждаются в помощи, — она уже так свободно и в том объеме, который нужен, не доставляется. Из некоторых районов ВСУ стреляют по другим районам Херсона, по жилым кварталам, по гражданским объектам, при этом говорят, что это обстреливают русские.

— В Харьковской области ВСУ размещают ПВО и РЭБ в густонаселенных районах. Поступают ли так украинские военные в Херсонской области?

— Они оборудуют пункты БПЛА на жилых высотных домах. Естественно, подвергают опасности эти дома и жителей, которые там остались. Но их там не много осталось. У нас есть информация, что у них действует программа "Подземная школа". То есть они под школами оборудуют бетонные укрытия якобы для того, чтобы учеников и учителей прятать. Но школы большей частью там не заполнены и не работают, поэтому это подземные пункты управления.

— Недавно киевский режим эвакуировал жителей с Карантинного острова в Херсоне. Почему было принято такое решение? Какую ценность этот остров представляет с военной точки зрения?

— Нижняя часть Днепра распадается на рукава, и там очень много естественных островов, в том числе в Херсоне один из микрорайонов, он называется Корабел — кстати, это мой дом, моя родина, — это фактически остров. И сообщение его с основной частью города только через мосты идет или по воде.

И одновременно микрорайон Корабел — это место, на котором большая часть мощнейшей кораблестроительной индустрии Херсонской области, Херсона. Там большие предприятия, их несколько, и поэтому эти предприятия переоборудовались военнослужащими ВСУ как укрепрайоны, как склады хранения боеприпасов, как точки для обстрела других районов города с преподнесением, что это делает русская армия.

Проблемы с водой

— Есть ли альтернативный способ обеспечить Херсонскую область водой после разрушения плотины Каховской ГЭС?

— Если мы говорим о воде хозяйственно-бытовой, которая нужна для жизненных процессов, — это одна задача. Вторая задача, для чего была создана Каховская плотина и наполнено Каховское водохранилище, — оно хранило воду, которая направлялась в достаточно засушливые таврийские степи Херсонской, Запорожской областей и Крыма.

Одновременно с этим, когда было водохранилище, уровень водоносных подземных горизонтов был достаточно высок, и эту воду из скважин жители использовали для хозяйственно-бытовых нужд. Сейчас водоносные горизонты понизились, и поэтому прибрежные, казалось бы, населенные пункты оказались перед угрозой отсутствия хозяйственно-бытовой воды.

Конечно, лучше бы было снова наполнить водохранилище и решить эту задачу, но в ближайшее время это нереально сделать. Поэтому восстановленные скважины уже дают 30% от всей потребности в хозяйственно-бытовой воде, остальные населенные пункты воду возят. Но там скважины восстановить мешает противник. Задача стоит такая, чтобы обеспечить водой в достаточном количестве население, которое живет в этих районах, до ноября.

— Как можно оценить результаты сельскохозяйственного сезона этого года?

— К сожалению, урожайность даже по сравнению с прошлым годом, тем более по сравнению с 2023-м и предыдущими годами, когда работала система мелиорации, значительно упала. Вместе с этим второй год засуха, это тоже повлияло на урожайность. Но тем не менее аграрии собрали достаточно серьезный урожай, почти 900 тыс. т зерновых. Это в 2–2,5 раза меньше, чем ожидалось, но все же собрали.

У нас есть серьезные инвестиционные намерения и проекты крупных компаний. В XIX веке Таврийская степь ожила и поднялась только за счет привлечения туда специалистов по животноводству, и там были миллионные отары овец, большое количество крупного рогатого скота. Мы намерены в эту сторону сейчас дать возможность инвесторам развиваться и тоже очень серьезные на это надежды возлагаем.