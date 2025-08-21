На южных окраинах Федоровки российские бойцы взяли под огневой контроль т-образный перекресток, на котором расположен мощный укрепрайон украинской армии, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Военные РФ в ходе боев выдавили Вооруженные силы Украины из ряда позиций у Северска Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение на данном участке. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе боестолкновений в районах населенных пунктов Переезное и Федоровка, расположенных на 7 км южнее Северска в ДНР, нашим войскам удалось выдавить украинских боевиков с ряда занимаемых позиций и улучшить тактическое положение в данном районе", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что на южных окраинах Федоровки бойцы РФ взяли под огневой контроль т-образный перекресток, на котором расположен мощный укрепрайон украинской армии. По словам Марочко, российские военнослужащие уничтожают фортификации и личный состав противника на южных окраинах Федоровки.