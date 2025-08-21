Сальдо: на правобережье Херсонщины ВСУ пытают мирных жителей

Как отметил губернатор Херсонской области, тех, кого боевики киевского режима называют "предателями", фактически лишают права на нормальную жизнь

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украинские военные подвергают проверкам и пыткам мирных жителей на оккупированной киевским режимом правобережной части Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Боевики киевского режима усиливают давление на мирных жителей Правобережья Херсонщины. С каждым днем получаю все больше историй о том, как наших людей на оккупированных Украиной территориях унижают за незнание украинского языка, подвергают проверкам и насилию. Тех, кого они называют "предателями", фактически лишают права на нормальную жизнь", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что семьи на правом берегу реки Днепр в Херсонской области вынуждены покидать свои дома.

"Боевики заселяют их [дома] и грабят хозяйства до последней мелочи. Это и есть настоящий террор. Киевский режим показывает свое истинное лицо - жестокое, лживое и бесчеловечное", - подчеркнул глава Херсонщины.