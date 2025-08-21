Верховная рада приняла соответствующий законопроект

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект о национальной памяти, который, в частности, закрепляет за нынешним украинским конфликтом название "войны за независимость".

"Повестка дня на 21 августа. <...> Об основах государственной политики национальной памяти Украины. В целом", - написал в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

В свою очередь украинское издание Hromadske поясняет, что документ обозначает основные принципы и направления политики национальной памяти и определяет Институт нацпамяти как центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует политику в этой сфере. Издание уточняет, что законопроект дает определение "преступлений против украинского народа", а также присваивает нынешнему украинскому конфликту название "войны за независимость".

Законопроект также предписывает убрать с памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, советскую символику, перевести все надписи на украинский язык и изменить даты на 1939 - 1945 гг. (на Украине после госпереворота 2014 года повсеместно стали подменять память о Великой Отечественной войне, описывая эти события как Вторую мировую войну).

Ранее глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подчеркивал, что власти Украины по указанию западных кураторов поощряли создание в стране банд неонацистов как передового отряда против всего, что связано с Россией. Он обращал внимание, что украинцам запрещают учиться на родном языке, отнимают храмы у верующих и уничтожают памятники. В свою очередь экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров подчеркивал, что сейчас у власти в Киеве режим, при котором нет свободы слова, преследуются оппозиция и каноническая Украинская православная церковь.

Президент РФ Владимир Путин выделял несколько целей СВО. Среди них, в частности, денацификация - устранение нацистских элементов из руководства страны и прекращение прессинга в отношении русскоязычных украинцев и их культуры. В свою очередь Медведчук подчеркивал, что Украина должна перестать пресмыкаться перед предателями памяти своих предков, власть в Киеве должна уважать свой народ, его религию, язык и культуру. По его словам, денацификация будет означать возвращение на Украине памяти героев Великой Отечественной войны, которые отдавали жизни в борьбе с нацизмом.