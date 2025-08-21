Профессор Чикагского университета объяснил, что Владимир Зеленский и европейцы хотят продолжить конфликт, чтобы исправить ситуацию

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Украина рискует превратиться в дисфункциональное государство, если конфликт с Россией продолжится. Такое мнение в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его оценкам, Владимир Зеленский и европейцы "хотят продолжить войну, потому что они хотят исправить ситуацию".

"Они не исправят ситуацию, она будет только ухудшаться", - считает эксперт.

"Дело в том, что русские побеждают на поле боя, и украинцы ничего не могут сделать, чтобы остановить это и вернуть утраченные территории", - поясняет Миршаймер. По его мнению, если Украина продолжит конфликт, то "потеряет еще больше людей и территории" и "в конечном итоге превратится в дисфункциональное государство-обрубок".

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что переговорный процесс по Украине может выйти на новый виток и призвал Европу не мешать.