Россия хочет закончить конфликт на Украине, но с достижением целей спецоперации, отметил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо одобрил стремление американского президента Дональда Трампа завершить конфликт на Украине, но напомнил о первоначальных целях СВО.

"Стремление президента Трампа помочь остановить и завершить конфликт на Украине, как говорят западные журналисты, конечно же, не может не вызвать одобрения. В то же самое время понятно, что у нас свои задачи и свои цели. И мы тоже стремимся к тому, чтобы этот конфликт был завершен, но с достижением целей специальной военной операции", - заявил он в интервью ТАСС.

"Очень важно, что президенты [России и США Владимир Путин и Трамп на встрече в Анкоридже] между собой оговорили те вопросы, которые волнуют очень многих", - добавил губернатор.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

18 августа президент Трамп принял в Вашингтоне Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. В ходе встречи Трамп позвонил Путину, обсудив в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.